Los colaboradores de 'El Programa de Ana Rosa' repasan la pasada gala de 'Supervivientes' donde la pareja de Antonio David deja claro que no se va a callar más sobre su familia. La colaboradora Belén Rodríguez, criticó a la concursante porque en su opinión no está bien que la concursante hable de unos hijos que no son suyos. Por otro lado, la hija de Ortega Cano estalló en plató y confesó que aconsejó a su sobrina y a la superviviente que se mantuvieran al margen del tema.