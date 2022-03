Joaquín Prat, de Rocío Flores: "Se sentó aquí, no contestó a nada y ahora hay imágenes..."

Pepe del Real explica al presentador que puede existir la posibilidad de que Rocío no sepa todavía si quiere o no continuar la relación con su chico. Joaquín Prat, contesta: "Eso puede ser, pero puedes contestar 'pues mira, estamos reflexionando, llevamos seis años juntos y reflexionamos si vamos a seguir, si tiene continuidad, me ha molestado que hayan salido estas chicas y Manuel me lo niega...".