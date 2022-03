Rocío Flores, tras ser pillada con Javier Terrón: "Somos compañeros, tenemos una persona en común"

Las imágenes de la despedida de Ro Flores y Terrón: complicidad y beso al aire incluido

Pepe del Real: "Me dice que son compañeros, que trabajan juntos"

El periodista: "Son amigos, si hay algo más o no el tiempo lo dirá"

Rocío Flores se pone en contacto con 'El programa de Ana Rosa' después de que los fotógrafos la hayan grabado saliendo de casa de Gloria Camila junto a Javier Terrón. La colaboradora se deja ver con el influencer y deja que crezcan los rumores de ruptura con Manuel Bedmar.

El pasado viernes, Rocío Flores acudió a plató y mantuvo vivos los rumores de ruptura con Manuel. De hecho, Joaquín Prat le preguntó si estaban juntos y la colaboradora sorprendió con su respuesta: "No voy a cruzar esa línea, no voy a hablar de mi relación e intimidad, no voy a entrar a confirmar o desmentir". Una declaración que dejaba todo en el aire.

Sin un desmentido público, los rumores de ruptura aumentaron considerablemente después de que Rocío fuese vista junto a Javier Terrón saliendo juntos del domicilio de Gloria Camila. Ahora, tras las imágenes, Joaquín Prat toma la palabra para decir a sus compañeros: "La pregunta es si Rocío y Manuel siguen siendo novios".

Pepe del Real toma la palabra tras hablar personalmente con Rocío Flores: "Ella me dice que Javier Terrón es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevarle las redes sociales y la publicidad". El periodista cotinúa diciendo sobre la colaboradora: "Me cuenta que trabajan juntos, son compañeros y si hay algo más o no el tiempo lo dirá".