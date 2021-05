Joaquín Prat para los pies a Rocío Flores tras su defensa a Olga: "Hay comentarios en los que se ha pasado de frenada"

La joven le pide un ejemplo a su compañero, y éste le ofrece uno: "Por ejemplo cuando dijo: 'me cago en su puta madre" . La hija de Antonio David explica: "Yo dije que iba a ser la primera persona que esa frase no la voy a justificar" .

La joven sigue con su defensa: "Cuando yo me fui a 'Supervivientes' todo el mundo me criticó diciéndome que yo iba a hacer un concurso hablando...". La colaboradora añade: "Y cuando volví a España fue según vino la ola". El periodista lo rebate: "Rocío, pero es que tú si que lo hiciste, Olga no".