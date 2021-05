Rocío Flores, emocionada sobre Olga: "Todo lo que está pasando y que ella no esté, se le echa de menos"

Rocío Flores acude a 'El programa de Ana Rosa' para analizar la gala de 'Supervivientes' y la desgarradora declaración que Olga Moreno hizo entre lágrimas sobre la colaboradora y los abrazos que no le ha dado en todo este tiempo.

Luego, la cosa no mejoró. Justo al acabar el programa, mientras Ana Rosa daba paso a Sonsoles Ónega, Rocío Flores se enteró en pleno directo que su hermano David ya había declarado ante el juez en el caso contra su madre.

Rocío Flores entiende a Olga:

La hija de Rocío Carrasco entiende la actitud de Olga Moreno: " En la isla tienes mucho tiempo para pensar en todo, hacer autocrítica y tal". Además, sobre las palabras de la concursante sobre sus hijos, comenta: "Siempre he tenido claro las necesidades que hemos tenido cada uno de mis hermanos y yo , no tiene que pedir perdón por nada".

Por otro lado, Rocío Flores contesta a la pareja de su padre: "Estoy eternamente agradecida a ella por cómo nos ha cuidado a los tres, me emociona verla hablar así de mí".

"No la voy a juzgar ni criticar, ya hay personas para eso"

"Pero no la voy a juzgar ni criticar, ya hay personas para hacer eso", dice ante los colaboradores. "Yo he estado en ese concurso, entiendo la situación de cómo se ha ido a Honduras, de cómo está su cabeza y al final cada uno es libre de hacer y contar lo que quiera", explica sobre Olga.