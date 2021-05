Joaquín Prat, contra Olga Moreno: "Parece que no vio los primeros capítulos de la docuserie"

Joaquín Prat, muy duro con Olga Moreno: "Parece que no vio los primeros capítulos de la docuserie"

El presentador no se muerde la lengua y se pronuncia sobre las continuas palabras de la concursante: "Es que Rocío Flores no habló del tema en su concurso en 'Supervivientes', ¡es que no tocó el tema! ".

Luego, Joaquín Prat habla sobre las palabras de Olga Moreno: "Vuelve con el argumento de que los niños no van a poder tener una relación con su madre hasta que su ésta no se desvincule de Fidel Albiac..."- Una frase que el presentador finaliza dando su conclusión: "No se sostiene por ningún lado, no se sostiene, es que parece que no vio los primeros capítulos de la docuserie".