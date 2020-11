Jorge Javier Vázquez ha bromeado con la labor de refinamiento que Ana Rosa estaba haciendo con Isa Pantoja “¿Qué le has hecho a Isa Pantoja? Es la nueva My Fair Lady” . Y es que la hija de Isa Pantoja ha pasado de ser la conflictiva de la familia a ser la mediadora de los Pantoja y ha cambiado hasta su forma de vestir.

Esa era sola la primera pregunta y el principio de una divertida conversación entre ambos porque el presentador de ‘Sálvame’ estaba deseando saber si Ana Rosa era más de Kiko o de la Pantoja y no ha dudado en preguntárselo. “Acostumbro a no meterme en asuntos de familia… Me cuesta mucho entender que un hijo diga cosas tan brutales, pero por otra parte hay que escuchar… Yo no voy con nadie pero no le quito credibilidad a Kiko”, aseguraba una Ana Rosa todavía atónita con el enfrentamiento entre madre a hijo.