Primeras imágenes de Kiko Rivera tras su entrevista bomba: “Que yo siga hablando ya no depende de mí”

El hijo de Isabel Pantoja ha atendido a los medios en la puerta de la casa que comparte con su esposa Irene Rosales y ha dejado a los reporteros sin palabras al asegurar que todavía no ha contado todo lo que podía contar sobre la relación que tiene o no tiene con su madre, Isabel Pantoja.

Con un contundente “¿Todo?” y dejando claro que él siga o no hablando no es una decisión propia sino una acción reacción “Que yo siga hablando eso ya no depende de mí”, el cantante Kiko Rivera ha dejado abierto que el culebrón Pantoja Rivera no ha hecho más que empezar. Y es que al parecer y según han comentado en plató, Isabel Pantoja no se va a quedar quieta.