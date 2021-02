Sofía Cristo pide a Kiko que se apunte a un centro con ella

" Mis terapias con mi doctor online , tengo un problema emocional que me tiene que si doy un paso adelante me caigo por el barranco", dice Kiko Rivera.

" Te pido que te comprometas a que te metas en recuperación conmigo en marzo , en un centro, y no te voy a dejar respirar de que digas 'que venga Irene o llamo al camello", le dice Sofía animando a su amigo a salir de la adicción. El hijo de Pantoja lo tiene claro: "Me meto, seguro".

Paranoias de Rivera: dos horas mirando por una mirilla que no existía

Kiko Rivera expica que ahora mismo anímicamente "no estoy mal, pero tampoco vivo tranquilo". Por otro lado, se ha puesto a realizar confesiones sobre su experiencia con las drogas: "Me he pegado cuatro días de fiesta, imagínate cómo estás... no comes, no duermes, solo consumes y bebes".