Tras las declaraciones de Isa Pantoja sobre cómo ha pasado las Navidades y el desplante de la pareja, el DJ no ha empezado el año con buen pie. Kiko Rivera compartía una foto junto a su mujer en Instagram con un texto que no deja indiferente a nadie. "Tú, tú, tú y mil millones de veces tú", decía el DJ sobre Irene Rosales. Kiko continuaba contundente: "A ver si se entera ya la señorita y de dar por c***". Además, añadía: "Que nos dejen vivir tranquilos".