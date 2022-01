"Estoy enfadada y no lo perdono, debe pedirme perdón, sobre todo las especulaciones que derivó mandar ese audio a 'Sálvame"

"Él empezó la guerra, empezó dando una entrevista en una exclusiva unos tres días después de que muriese mi abuela"

"Me ataca a mí cuando no tengo ningún problema con él, en mi interior pienso que él no me perdona que yo no me haya posicionado"

Isa Pantoja no puede esconder todo el dolor que está sufriendo tras los continuos ataques y desplantes de Kiko Rivera. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' habla abiertamente de su hermano y es más sincera que nunca.

La hija de la cantante explica que "estoy enfadada y no lo perdono, no me parece una tontería, sobre todo por las especulaciones que derivó mandar ese audio a un colaborador de 'Sálvame". Además, ante una posible situación de Kiko que le haya sobrepasado, añade: "Si estás tan mal para hablar con mi madre o conmigo, pero no para contarlo públicamente".

"Si se ha visto tan desbordado, que actúe de otra manera. Tampoco veo que se arrepienta, no va a dar el paso ni aquí, ni con Anabel, ni con mi madre", confiesa ante las preguntas de sus compañeros. Eso sí, cree que en cualquier momento puede optar por la reconciliación: "Él cambia mucho de parecer".

Lluvia de zascas de Isa Pantoja a Kiko Rivera

La colaboradora no se muerde la lengua y explica el conflicot de Kiko Rivera con la familia: "Él empezó la guerra, empezó dando una entrevista en una exclusiva unos tres días después de que muriese mi abuela".

Isa Pantoja, que ya n le pasa una, sentencia: "Mi hermano no fue a la boda de Anabel, pero sí pudo hacer esa entrevista". En dicha exclusiva, la hija de la cantante dice que "Kiko habla de por qué no ha ido a la boda de mi prima, me ataca a mí cuando no tengo ningún problema con él, en mi interior pienso que él no me perdona que yo no me haya posicionado con él, es lo que pienso, pero tampoco tiene mucho sentido".

"Luego yo le contesto y lo que él hace es enviar un audio a un colaborador. El problema de sacar esa conversación, que para empezar es privada, es que lo utiliza para decir que él siempre me ayuda y tal, cosa que es mentira", dice muy enrabietada.