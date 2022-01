Isa Pantoja acude a 'El programa de Ana Rosa' y no esconde su profunda decepción con Kiko Rivera y su pareja Irene Rosales. La hija de la cantante confiesa que la relación en la familia está rota y que no reciben ni una sola respuesta.

"Su pronto es lo que le ha hecho estar solo, está con la familia de Irene, con Irene y las niñas. Conmigo y mi madre, pues no ", cuenta de su hermano al ser preguntada. Luego, Isa Pantoja confiesa: "No le felicité el año, él a mí tampoco , no le iba a felicitar igualmente después del mensaje que le mandé para felicitar a su hija...".

Isa Pantoja explica que Kiko Rivera dijo que " se sentía muy bien con la familia de Irene porque veía lo que le faltaba a la nuestra, que es una familia muy unida , él siempre había querido eso y se sentía bien". Algo que ha hecho estallar a Isa , que pide que haga su hermano lo mismo en su familia: " Vale que no lo pueda hacer con los adultos, pero sí lo puede hacer con los niños , no fomenta la relación con los sobrinos, con el mío por lo menos , todo lo que dice se le vuelve en contra".

"Él ha hablado mal de mi madre, no ha aprovechado el acercamiento cuando murió la yaya y la puso verde en el deluxe días después", continúa diciendo su enfado. Mientras criticaba a su hermano, confesó: "Él no se ha acercado a mí, no me han contestado al mensaje que envió mi hijo a su hija Ana. Fue por el cumpleaños, por parte de Irene tampoco recibimos respuesta".