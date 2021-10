Kiko Rivera podría hablar en una exclusiva de sus conflictos familiares: "Pronto veremos si estaba bromeando"

Kiko Rivera se marchó de la isla para visitar a su madre tras la muerte de doña Ana. A partir de ahí, el Dj's se encerró y no salió de su domicilio en todo el fin de semana. 'El programa de Ana Rosa' muestra sus primeras imágenes en la calle e informa de un posible bombazo.

Antes de salir de su casa, Kiko Rivera habló telefónicamente con Paloma García-Pelayo para romper su silencio y criticar a Anabel Pantoja: "Mi prima me dice que ha hablado con mi madre y que no fuese a Cantora".

En su camino por la vía pública los reporteros acompañan al hijo de Paquirri, pero este no suelta prenda sobre sus conflictos familiares. Sin embargo, cuando la cámara está apagada, Kiko Rivera informa en 'off the record' de un auténtico bombazo: podría hablar en una exclusiva.