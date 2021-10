Paloma García Pelayo habla con Kiko Rivera y este le cuenta todos los detalles

"Mi prima me dice que ha hablado con mi madre y que no vaya a Cantora", dice Kiko

"El consejo de Anabel no lo espera y al llegar ve que es mentira por lo bien que se sintió", dice Paloma

Kiko Rivera rompe su silencio para hablar con Paloma García-Pelayo y confesar cuál es el motivo de su enfado con Anabel Pantoja. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' cuenta todos los detalles de su llamada con el hijo de Isabel.

La periodista explica que "Kiko directamente lo que me contestó es que Anabel Pantoja le dice 'no vayas a Cantora, he hablado con tu madre". Luego Paloma continúa explicando las palabras que la recién casada le dijo a su primo, según este: "Le aconseja que no vaya porque no le van a abrir la puerta".

"Él me transmite que tenía la decisión tomada, al recibir la noticia de que su abuela ha fallecido se viene abajo y tiene la necesidad de irse de la isla para acudir a Cantora", continúa detallando la periodista. "El consejo de Anabel no se lo espera y acto seguido es Raquel Bollo le insiste en ir, le dice que es dónde tiene que estar y que su sitio está ahí", continúa.

El enfado de Kiko Rivera se confirma cuando entra en la finca de Cantora, según García-Pelayo: "Cuando llega, lo que había dicho su prima no era verdad, según se sintió allí de bien, de lo bien que fue recibido, no era verdad lo que le había dicho, esto es exactamente lo que me transmite Kiko".