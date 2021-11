Kiko Rivera ha revelado que sintió rechazo por la niña, pero que ahora no podría vivir sin ella

"No le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez"

Isa Pantoja, tras descubrir que Cayetano es el hermano favorito de Kiko: "Me sorprende, pero espero que le dure mucho"

Kiko Rivera se ha sincerado sobre uno de los capítulos más dolorosos de su vida: el rechazo que sintió por su hija Carlota. "Cuando mi mujer se queda embarazada de Carlota, por el momento que yo estaba viviendo, que era muy malo por el asunto de las drogas, yo rechazo a ese ser que hay ahí", comenzó diciendo en el 'El show de Bertín'. "Me pongo triste porque es algo muy fuerte para mí", añadió.

"No le toqué la barriga a mi mujer ni una sola vez. Nada. No quería saber nada, hasta el punto de que, cuando nació, sentía rechazo por esa niña", reconoció, algo que no le había pasado con Ana, su hija mayor. "Fue totalmente lo contrario que con Ana. Los padres nos ponemos un poquito 'tontorrones' cuando nuestras mujeres se quedan embarazadas. Te pones a hablarle a la barriga, que además hablamos como si nos escucharán y los niños ahí no escuchan nada. Te hartas de darle besos a la barriga", explicó.

"Yo se lo contaba a mi madre y mi madre me echaba unas broncas tremendas"

Según confesó el Dj, Kiko estaba tan preocupado por sus sentimientos que habló del tema con su madre: "Yo se lo contaba a mi madre y mi madre me echaba unas broncas tremendas, pero yo no cogía a mi hija... No quiero ni acordarme de aquello porque no la quería", añadió.

"A día de hoy, Carlota es la que más me quiere"

"Carlota es la que más me quiere. La que más cosas hace conmigo es la chica, la que está todo el día con el papá en la boca y para donde va papá va ella también. La vida me ha dado una lección, como diciendo, ella ha sido la que me ha ganado a mí", finalizó Kiko Rivera.

Isa Pantoja reacciona a las declaraciones de Kiko Rivera: "Yo esto no lo hubiera contado nunca"

Isa Pantoja se ha mostrado sorprendida por estas declaraciones de su hermano: "Yo me acabo de enterar ahora. Entiendo que él dice que cuenta las cosas cuando cree, pero yo esto no lo hubiera contado nunca, la verdad".

Kiko Rivera reconoce que su hermano preferido es Cayetano

Además, el hijo el de Isabel Pantoja también habló de sus hermanos esta entrevista el Dj reconoció que su hermano preferido es Cayetano: "De los tres, y que me perdonen Francisco e Isabel, es al que más quiero", comentó.