Isa Pantoja pide unas "disculpas públicas" de Kiko Rivera: las condiciones de la demanda

Kiko Rivera filtraba unos audios de Isa que recibió después de una discusión de la pareja. La colaboradora comenta cómo se siente con la traición: "Es mi hermano y ya sabemos que comete errores". Además añade: "Claro que le perdonaría porque no le guardo rencor". Isa continúa: "Pero tiene que entender que a mí me ha hecho daño y repercute a mi pareja".

El abogado de Isa asegura que las acciones de su hermano "son demandables" . La colaboradora habla en el Club Social sus intenciones pero es cauta: "He dicho que lo voy a consultar" . Alessandro Lequio por su parte comenta que "está convencido de que no le va a denunciar".

La hija de Isabel Pantoja advierte: "Voy a procurar agotar todas las vías". La colaboradora añade: "No voy a ser una hermana que sin hablar con él le vaya a poner una demanda porque no soy así". Quiere que su hermano "sea consciente de lo que ha hecho " además pedir unas disculpas "públicas". Por otra parte, confiesa que "siente que no puede recurrir a su hermano si tiene algún problema". Comenta que la razón entre otros motivos es la "premeditación" antes de sacar los audios: "Sabe antes de actuar lo que va a hacer y las consecuencias que puede conllevar". Por último, Isa añade que Kiko "reconoce a Asraf que los filtró".