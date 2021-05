Kiko Rivera llamó durante el directo de 'Sálvame' para decir en público que ha dejado de seguir en Instagram a su prima Anabel porque " ya no me aporta nada". Además, confirmó que había puesto tres demandas a su tío Agustín.

Lequio, tras ver las imágenes, no daba crédito: " A mí me parece coherente la actitud de Anabel, en las broncas familiares lo correcto es no tomar partido por ninguno de ellos ". Rossi, que estaba presente, le contesta: "Es que no hablan, sería coherente si hubiesen tenido una conversación. Es decir, si Anabel hubiera recogido el guante de Kiko que le dijo 'vente y te enseño la situación, lo que tengo".

Una relación que provoca que Rossi continúe: "Pues que le diga 'primo, no quiero saberlo, no me quiero meter', que le explique porque por eso son familia". El italiano, sin dar crédito al análisis de su compañero, estalla: "¡A ti te parece normal llamar a la televisión y decir 'no me aportas nada'! De verdad, hablas de normalidad y aquí no hay normalidad por ningún lado".