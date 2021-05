Kiko Rivera ha dejado de seguir en redes sociales a Anabel Pantoja y esto no es más que una muestra del distanciamiento entre los primos que casi se han considerado hermanos. El DJ ha intervenido en directo en 'Sálvame' para acusar a su prima de no querer saber la verdad de los problemas con Isabel Pantoja y ella ha acabado por 'brotar'.

La situación le produce “tristeza”, pero Anabel advertía que, en el conflicto entre Kiko y su tía Isabel, va a seguir siendo Suiza y el propio Kiko Rivera intervenía en directo. “Si no la sigo es porque no me aporta nada”, decía el Dj mientras Anabel no daba crédito a lo que escuchaba.