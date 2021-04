Isa Pantoja, decepcionada con la defensa de Kiko Rivera a Albalá: "No me hace gracia, pero sabéis cómo va todo"

Isa Pantoja acude a 'El programa de Ana Rosa' para opinar sobre lo que está ocurriendo en estas primeras galas de 'Supervivientes'. Sin embargo, lo que no esperaba nuestra colaboradora era ser criticada de nuevo por Albalá y que su hermano Kiko Rivera defienda públicamente a su exnovio.

El vídeo de Albalá hablando sobre su relación con la familia Pantoja es demoledor. Nada más acabar la pieza, Ana Rosa le dice: "Te ha llamado lastre" . Isa, con el gesto decepcionado, declara: " Me ha llamado de todo, lo de 'loca' sobraba".

" Si él quiere hacerse su sitio, hasta ahí perfecto porque va a un concurso de supervivencia, supongo que no irá a hablar de mí e irá para que le conozcan como superviviente", dice Isa Pantoja. Ana Rosa, al escuchar a su compañera, confiesa: " Pues ha empezado...".

Sobre Albalá y la relación con Kiko Rivera

Isa Pantoja es muy clara a la hora de hablar de Albala: "Espero que no me mencione". La hija de la cantante advierte al concursante sobre cómo actuará en las próximas galas: "Lo veo muy bien, le voy a juzgar como concursante... pero si habla de mí no podré ser objetiva".