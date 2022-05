Lequio, sobre Rubén: "Convertir a Enrique del Pozo en un icono sexual es de una gran imaginación"

Los colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' habla de la actuación de Rubén Sánchez Montesinos en la isla. El parásito en el concurso come gusanos, dedica una canción de amor a su novio, Enrique del Pozo, y patenta una nueva técnica de pesca muy peculiar.

Rubén se encuentra sobreviviendo solo en una plataforma tras ser eliminado y tomar el papel de parásito en el concurso. En los últimos días, le hemos podido ver pescando metiendo el tubo de gafas en el agua y con caracolas como cebo. Antonio Rossi confiesa que el culturista le "crea hasta ternura" y comenta: "Me da un poco de pena, el chaval". A su vez, Beatriz Cortázar concuerda con la opinión de su compañero: "A mí me coge el punto débil, me puede".