Olga Moreno, al saber que se puede cruzar con Marta Riesco: "Me siento incómoda, de verdad..."

Después de la polémica entrevista en exclusiva para una revista, Olga acude a la famosa feria de abril, donde también se encuentra Marta Riesco cubriendo las últimas noticias del evento. La ex concursante aseguraba que "no sabía si iba a volver, según lo que aguantara el cuerpo" , y e negaba a responder a las incómodas preguntas de los periodistas sobre su relación actual con Rocío Flores: "Yo voy a disfrutar" .

Olga Moreno prefiere mantenerse al margen y se mantiene sonriente, pero su expresión cambia radicalmente al conocer la presencia de la periodista en el recinto ferial: "Me siento incómoda, de verdad, y lo sabéis. No quiero ser malaje, no quiero ser saboría, pero no voy a contestar". Por el momento, parece que el encuentro entre ambas no se ha producido. Aún así, Marta dejó muy claro que evitaría entrevistar a la ex de Antonio David.