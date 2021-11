"Descubre que hay dinero que ha cobrado la pareja, o Antonio David, que ella desconocía", dice el periodista. Además, Rossi continúa: "Desconocía incluso que no se había pagado la pensión de los niños" . El colaborador asegura que Olga "se creía el testimonio de su marido , que no lo había cuestionado nunca". Antonio David argumentaba sobre por qué no pagaba el dinero de la manutención que "ese dinero formaba parte de una sociedad, cuando nos separamos se lo quedó todo ella" , refiriéndose a Rocío Carrasco.

Sobre la entrevista que el periodista realizó a Olga Moreno para una revista comenta que le "sorprendió que dijera 'no, yo de eso no sé nada, lo lleva todo David". Ante la pregunta de si ella no sabía nada de por qué Rocío Carrasco le pedía 120 mil euros, si no sentía curiosidad, la ex Superviviente contestaba: "No, a mí me ha dicho David que se encarga él". Rossi asegura que Olga es "absolutamente desconocedora" de los movimientos de su marido: "Ella firmaba todo lo que él le ponía delante sin saber qué era".