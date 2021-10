Joaquín Prat explica por qué Olga Moreno mostró una "enorme lealtad" a Antonio David en 'Supervivientes'

Los colaboradores analizan las situaciones previas a la noticia "bomba" de Lecturas. Sandra Aladro recuerda su "sorpresa" al saber que Antonio David no volvió a Málaga durante la pandemia por un tiempo de dos meses "y se alojo en casa de Gloria Camila" para hacer su programa: "Como trabajador podía tener un salvoconducto que le permitiese coger un AVE a Málaga y trasladarse a su casa los fines de semana". Además añade que había más cosas que a los periodistas les llamó la atención: "En verano no va al cumpleaños de Olga pero sí va al de su hija". La colaboradora sospecha y acusa: "En el de su hija no tenía que trabajar, pero en el de Olga, un domingo, sí. Y le tienen que hacer la fiesta sus amigas". Además, la periodista concluye: "Cuando en un matrimonio tan largo se toma esta decisión probablemente ahora haya karma".