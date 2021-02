Omar Montes se pronuncia en el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "No me meto ahí ni muerto"

Omar Montes habla sobre Kiko Rivera e Isabel Pantoja

El cantante ha querido aclarar que no ha querido meterse en medio de el conflicto entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera, con los que mantiene una buena relación: "Yo no me he metido en medio de nada, yo he pasado del tema, pero vamos... No me meto ahí ni muerto". Asegura que ninguna de las partes le ha pedido que se posicione: "No, cuando una persona te pide ese tipo de cosas es que no es tu amigo, puedes tú tener tus opiniones y te las quedas para ti". Y confía en que todo esto termine: "Espero que se arreglen, que haya paz y que estén bien".