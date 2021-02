Juan Fernández cuenta todos los detalles de la venta de 'Mi Gitana'

"Agustín firmó ante notario y abogados de las dos partes", sobre la casa de Marbella

La venta de Cantora y las ofertas que ha recibido la cantante

El abogado de Isabel Pantoja Martín habla en 'El programa de Ana Rosa' para contar la última hora de los temas legales de la cantante. El representante se pronuncia sobre el conflicto con Kiko Rivera, la denuncia por la vivienda de Marbella y sobre cuál es la verdadera situación de Cantora.

Lo primero en lo que se ha pronunciado Juan Fernández Ramos es en las demandas impuestas a Isabel Pantoja por las que se le atribuyen hasta cuatro delitos: estafa, insolvencia punible, alzamiento de bienes y apropiación indebida.

'Mi gitana' y un pago de la deuda que puede devolver a prisión a Isabel

El abogado es muy claro con este asunto y matiza que no hay ningún tipo de anormalidad en el proceso: "Esto lleva dos años, es una querella que interpone una empresa sin relación con Pantoja a otra empresa".

"Cuando se produce la venta, en ese auto que hemos solicitado, se dice que Isabel Pantoja no estaba presente, ya que ella estaba en prisión", matiza el abogado. Luego, el representante explica que en ese documentos se refleja que "se hace una venta y tiempo después se solicita una nota simple, vamos al notario y se pagan todas las cargas".

Juan Fernández explica que la vivienda de 'Mi gitana' se tiene que vender porque Pantoja tenía "un embargo con Hacienda y dos embargos de impuestos de plusvalía, si esa casa no se vende no cobra nadie, el banco se quedaría la casa".

El representante aclara que el domicilio de Marbella se vendió por "2.055.000 euros y todo va destinado al pago de la hipoteca, pago de las plusvalías y al pago de otros cargos". Además, por si quedara dudas, explica: "Pantoja no participó en esos recurso y Agustín, que era su apoderado, lo firmó ante un notario y asesorado por una minuta de abogados de las dos partes".

Trajes de Paquirri y conflicto con hermanos Rivera

El abogado declara ante Ana Rosa que no ha recibido ninguna querella por parte de los hermanos y que tampoco han tenido un aviso de 30 días: "Yo no tengo constancia y mi cliente no me ha dado instrucciones en absoluto.

El posible acuerdo entre Isabel y los hermanos Rivera sobre los trajes parece que no se va a producir. Juan Fernández confirma que "se están estudiando querellas porque se filtra un documento del Juzgado que no es público y el único beneficiado de que se filtre sería la parte querellante - hermanos Rivera-".

¿Va a denunciar Pantoja a su hijo?

Ana Rosa no ha podido evitar formular la pregunta: "¿Va a denunciar Isabel Pantoja a su hijo Kiko Rivera?". El abogado, con el gesto serio, no ha dudado ni un segundo en responder: "No".

Después de que el propio Kiko Rivera confesara que su madre no le había felicitado su cumpleaños, Juan Fernández anuncia: "No, a día de hoy no tengo ninguna instrucción de que se ponga una querella bajo ningún concepto".

La venta de Cantora: ofertas y realidades

El representante de Isabel Pantoja confirma que "me consta que alguna comunicación hay" aunque, eso sí, aclara que para que haya un acuerdo la cantante va a "primar las condiciones económicas de cada momento".