Omar Montes critica los modos de Asraf con su ex, Isa Pantoja: “No me ha gustado nunca, tiene que cambiar”

Omar Montes, el cantante número 1 en descargas de nuestro país en estos momentos, ha conectado con ‘El programa de Ana Rosa’ para hablarnos de su participación en la nueva entrega de ‘Los Gipsy Kings’ que se estrena en Cuatro y ha terminado contándonos que se ha comprado un avión, que habla de ovnis con Miguel Bosé, que no nos va a decir si es más de Kiko o de Pantoja y sobre todo, que no le gusta un pelo como Asraf trata a su ex, Isa Pantoja.

En chándal y con un gorrito de lana, Omar Montes ha conectado con Ana Rosa todavía sin entrar en calor “Me acabo de despertar y estoy destemplado”. Mientras que se tomaba un cafecito en una tierna taza con la imagen de sus abuelos y su madre, el ya famoso cantante nos ha explicado por qué no nos tenemos que perder la nueva y última temporada de ‘Los Gipsy Kings’ que se estrena el 7 de diciembre a las 22:45 horas en Cuatro. Además, de la luz y el buen rollo que el proporciona el ganador de ‘Supervivientes’ nos ha desvelado que el programa cuenta con la genial participación de su amigo Sasa y de Nino Vargas. Por no hablar de la interesantísima vida de La Rebe, la presencia de Fabio y el divertido viaje de Noemí Salazar.

Omar le estaba contando a Ana Rosa que los llamativos coches que estábamos viendo en el video de presentación los había comprado su amigo Sasa para la grabación de un videoclip, cuando de repente le ha confesado que él se había comprado un avión para sus giras “Me compré un avión para la gira pero me salió una inversión malísima”. La compra coincidió con el confinamiento y Omar no ha podido sacar su avión del hangar “Lo tengo guardado como los coches y está cogiendo polvo”.

Además, el cantante nos ha hablado de la nueva sintonía del reality que ha compuesto junto a Nino Vargas y ha sorprendido a los colaboradores con su nuevo tema: “La canción que hago con Miguel Bosé porque él es de los míos, cree en los ovnis”.

Omar ha hablado mucho ámbito profesional, pero cuando le han preguntado por sus amigos Kiko Rivera e Isabel Pantoja, ha tirado balones fuera: “¿Qué me dices Mari? Yo no sabía nada”. Eso sí, dice que su relación con ambos sigue intacta: “Yo súper bien con ellos, la relación no ha cambiado nada, hablo con ellos casi a diario y no ha cambiado nada… Tú quieres saber mucho tunante”.