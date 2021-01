Isa Pantoja detalla el acercamiento con su madre y reconoce que "mi hermano está en bucle"

Isabel Pantoja y Kiko Rivera: "Mi hermano está en bucle"

"Ella agradece no hablar del tema, no le gusta hablar de los conflictos ", dice sobre cuál es la posición de Pantoja. En cambio, es clara al decir lo que siente cuando habla con Kiko Rivera: "Mi hermano está en bucle y necesita hablar del tema".

No se sabe si algún día habrá paz entre madre e hijo, lo que Isa tiene claro es que "no hay nadie que conozca que pueda hacer de mediador". Además, añade: "Si todo estuviera parado, el tiempo lo cura o lo olvida, pero siguen las cosas, si no es uno es el otro, es una guerra ".

La pequeña explica que lo que más afecta a su madre: "No es lo económico, se pone en duda su papel como madre, abuela... ". Isa explica que ahora mismo solo tiene un pensamiento: "Hable con ella cuando fui a Cantora, cumplí mi misión y voy a dedicarme a ella, no hablar del tema y tener una relación normal".

El tío Agustín, en el punto de mira de los hijos

Además, la pequeña de la familia dice abiertamente: " Cuando he tenido problemas con mi tío, mi madre no ha querido dar un golpe encima de la mesa".

Los famosos mensajes de Pantoja a la hija de Kiko Rivera

"Kiko me cuenta que ella envía un mensaje a Irene, él me cuenta lo que dice en la entrevista y yo me sorprendo porque no es un mensaje para una niña. Esos mensajes no los he escuchado y creo que ni él los ha escuchado porque dice que se lo cuenta Irene", argumenta Isa.