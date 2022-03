La reacción de Olga Moreno al ser preguntada por Marta Riesco y su divorcio con Antonio David

Los detalles sobre la reacción de Olga Moreno a las preguntas sobre Marta Riesco y Antonio David en 'El programa de Ana Rosa' . La ex Superviviente responde a los periodistas tras mostrarse muy unida a Rocío Flores en Madrid mientras Antonio David consolida su relación con la periodista.

La colaboradora acudía con Olga a Madrid y evitaba las preguntas sobre su posible crisis en su relación de pareja con Manuel y ambas se reían ante las preguntas del reportero sobre su unidad. Al igual que Ro, la ex Superviviente se mostraba amable con la prensa pero no daba declaraciones sobre la crisis sentimental con su ex y Marta Riesco, con la que ya vive en Madrid.