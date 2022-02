Rocío Carrasco, de Antonio David: "Mostraré 48 folios escritos por Jurado donde narra su sufrimiento con el 'ser"

La entrevistada explica que el próximo viernes se mostrará la cocinca a toda la audiencia: "Allí desayunaba muchas mañanas con ella, en la cocina le narraba a mi madre muchas cosas que me pasaba con el Ser". Rocío Carrasco, durante la mudanza de los camiones, explica: "Apareció un baúl que ponía 'niña', ahí me he encontrado una carpeta con 48 documentos donde ella narra en primera persona lo que ha sufrido con el Ser", declara Carrasco.