"El volver a narrar lo que yo ya he contado, volver a decir lo que ya he dicho con todo el dolor de mi corazón, eso lo único que genera es daño, a mí me mata y a ella le genera dolor", sentencia. Luego, Carrasco es clara: "Vamos a dejar a Rocío a un lado, vamos a seguir contando la otra parte de mi vida".