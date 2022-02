La hija de Rocío Jurado ha pedido dejar a su hija Rocío Flores a un lado y ha explicado que lo que contó sobre la agresión que sufrió hace años por parte de su hija fue para que su historia se entendiera. “Lo que he contado sobre ese episodio de mi hija ha sido lo imprescindible para que la historia que yo estaba viviendo se entendiera. La he contado con todo el dolor de mi corazón, pero era la única manera de que esos 20 años que yo he estado mermada, hundida, enterrada en vida y malviviendo se pudieran entender. Sin haber contado eso, que es la obra maestra del ser, no se hubiera entendido nada”.