Rocío Carrasco, de Gloria Camila: "Entiendo que se asuste, pero en lugar de llamarme se fue a un juzgado"

La presentadora le pedía a su hermana que "no le pidiera más papeles, porque a lo mejor se los iba a dar y no le van a gustar". Gloria Camila , por su parte, respondía en su programa para reclamar de nuevo la información y confesaba: "Prefiero saber la verdad aunque haga daño a estar en una mentira idílica que no es cierta" .

Rocío Carrasco responde a estas declaraciones con calma: "Dije que a Gloria no la metía en el mismo saco y no lo hago, está influenciada". La hija mayor de Rocío Jurado defiende a su hermana y se reitera en sus palabras: "Hay mucha diferencia entre lo que se dice y lo que se hace", asegura Rocío. Además, añade sobre los famosos manuscritos: "Todo esto sale a partir de que los medios dicen que han aparecido unos manuscritos, cosa que no digo yo en ningún momento, yo no hago esa bola".