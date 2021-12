Este miércoles, Rocío Flores, ante las preguntas de sus compañeros, contaba lo que suponen las navidades para ella: "Normalmente las suelo disfrutar bastante pero hay partes que me faltan". Además, la colaboradora añadía: "Siempre me ha gustado celebrar la Navidad". Por otro lado, Ro declaraba: "Ya me he acostumbrado a las ausencias".