Rocío Carrasco: "Para mi desgracia, mi hija la misma persona que era el 27 de julio de 2012, muy a mi pesar"

Rocío Carrasco vive esta situación con Rocío Flores "con mucho dolor" y cierta "resignación" pero con esperanza

Rocío Carrasco ha vuelto a plató tras la emisión del último capítulo de la docuserie y se ha roto hablando de sus hijos. No sabe si se siente más cerca de ellos tras contar públicamente su historia y confiesa que, viendo las reacciones de Rocío Flores, cree que su hija no ha cambiado.

La familia Mohedano ha homenajeado a Rocío Jurado en Chipiona con motivo del 15 aniversario de su fallecimiento. El evento tuvo lugar días antes del 1 de junio, fecha en la que murió la cantante, y la familia mantuvo el silencio con respecto al documental de Rocío Carrasco.

Solo decía que la Iglesia está abierta para todos y se negaban a hablar de ella. En plató, Rocío Carrasco se confesaba un poco bloqueada tras ver a su hija diciendo que no se emocionaba escuchando su nombre y pedía que no vieran cosas donde no las hay: “Tenía razón, no lo hay, no se ha emocionado”.

Ante las preguntas de Carlota Corredera, Rocío explicaba que no suele ver las intervenciones de su hija porque no le hacen bien, pero ¿Qué le transmite? ¿Cree que su testimonio le ha hecho cambiar de opinión?

“Me transmite que es, para mi desgracia, la misma persona que era el 27 de julio de 2012, muy a mi pesar”, respondía Rocío sinceramente aludiendo al día que sufrió la agresión. Lo vive “con mucho dolor” aunque no tira la toalla: “La esperanza no se pierde”, aunque para que se arreglara, ella tendría que vivir en una situación “aséptica” que hoy por hoy no es posible.

Rocío Carrasco se rompe hablando de sus hijos

Al inicio de su entrevista, Rocío Carrasco hacía balance pero no sabía qué responder ante la pregunta de Carlota Corredera, que quería saber si se siente más cerca de sus hijos. "No lo sé", respondía y se derrumbaba.