Rocío Flores: "Mi padre nunca me ha dejado sola, no voy a hablar mal de él públicamente"

En cuanto al noviazgo de Antonio David con la compañera del programa, dice: "Cuando salió el rumor en 'Sálvame', en ese momento no lo creía... luego he ido viendo otras cosas, otras circunstancias y me retiré ".

Rocío Flores es clara al hablar de la relación de Antonio David Flores: " A mi padre y a Marta en la vida los he visto juntos, nunca he estado con ellos".

Por otro lado, Rocío confirma que Marta Riesco y su padre han querido explicarle lo ocurrido: " Se ha intentado hablar conmigo en varias ocasiones, ambas partes, y yo no he querido hablar con ellos".

La hija de Rocío Carrasco dice sobre Antonio David: "Yo no protejo a mi padre, lo que no voy a hacer es venir aquí, hablar mal públicamente de él y hacer una reflexión negativa ".

"Yo soy su hija, lo juzgo como mi padre, lleva conmigo desde el minuto cero desde que tengo vida y no me ha dejado sola... por mal que haya hecho las cosas, no justifico las cosas ni apoyo cosas que no estén bien hecho, pero no voy a hablar mal públicamente".