Rocío Flores, contra Carmen Borrego: "Soy la hija de tu amiga, deberías plantearte muchas cosas"

Rocío Flores ve en 'El programa de Ana Rosa' las críticas que Carmen Borrego le dedicó en 'Sálvame' y le responde públicamente. La hija de Rocío Carrasco no tiene piedad con la colaboradora y le contesta seriamente.

La joven visualiza con atención las críticas de Carmen y apunta: "Nunca ha sido muy empática, pero no me sorprende". Luego, se dirige a Borrego: "Llevas mucha razón, sé muchas más cosas de las que digo y no sólo de este tema".