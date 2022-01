Rocío Flores cuenta el motivo por el que Olga Moreno se fue a Sevilla: "Cuando llegué, la maleta ya estaba hecha"

Rocío Flores responde a las dudas de la huida de Olga Moreno en 'El programa de Ana Rosa' . La colaboradora le pedía a la ex Superviviente que "volviera pronto" durante la conexión telefónica en directo el pasado 13 de enero. Olga Moreno se refugió en su familia en Sevilla tras darse a conocer la noticia de la nueva relación de Antonio David.

La ex Superviviente seguía viviendo en el domicilio familiar de Málaga junto al ex Guardia Civil en muchos momentos. Rocío Flores responde a la pregunta de Sandra Aladro sobre por qué le pidió a Olga que volviera: "Se fue a ver a su familia y yo volví a Málaga, y yo le dije vuelve pronto, no te quedes mucho tiempo allí".