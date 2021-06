Rocío Flores: "Estoy cansada, me bauticé con 15 años y allí mi madre no apareció"

Joaquín Prat fue el primero en pronunciarse y en catalogar las palabras de Olga Moreno como "profundamente irresponsables" porque "algo tendrá que decir la madre". La cara de Rocío Flores era un cuadro y solo pudo contestar al presentador desvelando que ella se bautizó con 15 años y "mi madre no fue".

Rocío Flores, sobre las palabras de Olga para bautizar a David Flores

La hija de Antonio David explica cuál ha sido siempre la intención de Olga Moreno: " Su deseo es bautizar a Lola y David porque somos personas muy religiosas , yo lo decidí con 15 años, pero David luego decidirá si se quiere bautizar o no".

"Los padrinos cuando éramos pequeños estaban estipulados , como a mí estaba estipulado que fuese mi abuela y no pudo ser", comenta. Joaquín Prat pregunta a la colaboradora: "¿David quiere que en el bautizo esté vuestra madre?" . Rocío contesta: " Claro, imagino que sí, al igual que quería yo que estuviese cuando me bauticé, se notificó tanto a uno como a otro".

Por último, ante las críticas que está recibiendo Rocío Flores, ésta termina declarando: "Estoy cansada de que se siempre se recalque lo mismo, yo me bauticé con 15 años y mi madre allí no apareció, que me parece respetable...".