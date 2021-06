Joaquín Prat, muy duro con Rocío Flores: "Las declaraciones de Olga son profundamente irresponsables"

Los presentadores y colaboradores de 'El programa de Ana Rosa' analizan las últimas palabras de Olga Moreno, que reconoce en la isla que le gustaría bautizar a su hija Lola y a David Flores , hijo de Rocío Carrasco. Joaquín Prat no se ha podido morder la lengua y ha dado su opinión sobre este hecho a Rocío Flores.

La colaboradora volvía a plató después de una semana y lo hacía para hablar de las novedades de Olga Moreno en 'Supervivientes'. Sin embargo, lo que no se esperaba eran las declaraciones de Joaquín Prat en pleno directo: "Decir al 'niño quiero bautizarle' y dar el nombre de todos los padrinos me parecen unas declaraciones profundamente irresponsables".

La cara de Rocío Flores cambia por completo y le pregunta: "¿Por qué?". Joaquín, muy serio, contesta: "Porque algo tendrá que decir vuestra madre, ¿no?". "Bueno, te recuerdo que yo me he bautizado con 15 años y mi madre no apareció, ella lo sabía y estoy cansada de declaraciones de ese tipo".