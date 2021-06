Joaquín Prat y Rocío Flores, tensión en plató: "Me llama la atención que no recuerdes si había sucedido lo que sucedió con tu madre"

Rocío Flores no recuerda si vivía con su madre y Joaquín Prat se sorprende

" ¿Cuando tú te bautizaste ya vivías con tu padre, con 15 años? ", pregunta Joaquín Prat. Una cuestión que sorprende a la porpia Rocío Flores: " No me acuerdo, lo hice en cuarto de la ESO, creo que todavía estaba con uno y con el otro, no me hagas mucho caso ".

Rocío Flores, ante la insistencia del presentador, declara: "Pues yo te digo que no lo recuerdo exactamente, pero si quieres que te lo confirme, te lo miro y te lo confirmo mañana mismo o esta tarde". Joaquín, que no salía de su asombro, finaliza: "No, no, esto no se trata de un interrogatorio, pero me llama la atención que no recuerdes que en ese momento estabas o no estabas ya con tu madre o si había o no sucedido lo que sucedió con tu madre".