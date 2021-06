Rocío Flores, sobre el traje fucsia de Gloria Camila y la posible provocación a Rocío Carrasco: "María Teresa se lo puso y nadie la critica"

La joven responde primero a lo de su traje rosa: "Al evento que yo fui de rosa, todas íbamos de rosa y el evento era de rosa, teníamos que ir todas iguales. Por tanto no es una provocación" . La colaboradora continua su explicación: "Zara está repleto del color rosa, así que no lo tomo como una provocación" .

Además, añade sobre su tía: "Ella misma dijo: ostras a lo mejor puede ser que lo piensen...". La hija de Antonio David matiza: "Pero a mí me parece una tontería". Incluso expone un ejemplo claro de la misma situación en la que nadie se ha pronunciado: "De hecho María Teresa Campos se lo puso en el Deluxe y yo no he escuchado a nadie criticar".