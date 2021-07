Rocío Carrasco vio las imágenes de Rocío Flores diciendo: "La frase de mi madre es vergonzosa"

Rocío Carrasco se reafirma en 'Sálvame' sobre Olga: "No lo tiene"

La hija, rota: "Me quiero centrar en mí y no voy a poner en juego mi salud por estas cosas"

Rocío Flores acude a 'El programa del verano' para responder a todas las preguntas de los colaboradores tras el estreno de Rocío Carrasco en 'Sálvame'. Sin embargo, la nieta de la Jurado se ha derrumbado al ver cómo su madre respondía unas declaraciones suyas.

La hija de Antonio David fue preguntada en su momento al comentario que su padre mandó a Olga Moreno y que hacía referencia al famoso "no tiene coño" de Rocío Carrasco. La hija sonrió ante la carta enviada a Honduras y añadió: "La frase de mi madre es vergonzosa".

Rocío Carrasco vio estas imágenes en 'Sálvame' y no dudo en reiterar lo que dijo sobre Olga Moreno en la docuserie: "No lo tiene".

Rocío Flores, rota al ver a su madre en 'Sálvame'

Joaquín Prat es más claro con la colaboradora y dice "que no tiene coño, con perdón, entiendo que es a lo que se refiere". La cara de Rocío Flores no puede esconder su tristeza y termina entre lágrimas delante de toda la audiencia.

"No voy a volver a pasar por esto, lo pasé bastante mal con este tema y bastante mal lo sigo pasando... no me quiero ver en la tesitura que cada vez que se den declaraciones tenga que estar yo contestando", dice con la voz rota.

"Yo he respetado lo que ha dicho cada persona, que cada uno haga con su vida lo que quiera y, por favor ,al menos que ahora se respete a mí con mi decisión, que me he mantenido al margen todo este tiempo", matiza la hija de Carrasco.