Rocío Flores, contra Melyssa: "Olga se derrumbó en directo y no tuvo un ápice de empatía"

La colaboradora tiene claro que "el robo ha pasado factura, la isla está dividida y Olga está más aislada ". Además, Rocío Flores explica que "entiendo" a Melyssa pero rápidamente carga contra ella: "Me chirrió y me quedé bastante tocada con la reacción que tuvo cuando Olga se derrumbó en directo y ni siquiera tuvo un ápice de empatía".

Tras pedir perdón y llorar ante la audiencia, Rocío Flores cree que Olga está siendo rechazada por su amiga: "Melyssa ha hecho así, 'hasta luego Maricarmen". Por último, la colaboradora añade: "Yo conozco a Olga, no la conocéis ninguno, y si no se arrepintiese por hacérselo a su amiga no se pondría así".