Rocío Flores es muy contundente sobre la posible boda de Marta Riesco con su padre

Ro asegura que "siempre le ha definido como héroe", y continúa: "Es la única persona que ha estado ahí desde que nací hasta el día de hoy, nunca me ha soltado la mano". Además, añade sobre la opinión de la gente: "Aunque no les parezca bien, para mí como padre no tiene un pero". Por otra parte, la colaboradora comenta: "Una cosa es que yo sea critica hacia mi padre cuando lo tengo que ser y otra cosa muy diferente es que no muestre mi amor hacia él, no es algo nuevo".