Rocío Flores, sobre las declaraciones de amor de Olga en la isla con su relación rota: "No me sorprendió"

Antonio Rossi es el encargado de hacer una pregunta que deja a Rocío Flores sin palabras durante unos segundos: "La separación viene de largo, antes de octubre, problemas familiares antes, ¿te sorprendieron las declaraciones de amor de Olga en 'Supervivientes' cuando a la vuelta de la isla no hacían vida en común ?".

Rocío Flores, tras quedarse unos segundos en silencio, contesta: " No me sorprendió". Sin embargo, la colaboradora añade: "Soy conocedora desde el minuto cero de cómo estaba la situación en mi casa y cómo se fue ella a 'Supervivientes".

La colaboradora sigue detallando sobre las confesiones de amor de Olga en la isla: "No me ha sorprendido en absoluto, también sé lo que he vivido con mi padre en casa cuando Olga estaba en 'Supervivientes".