Rocío Flores, sobre un encuentro con su madre en los pasillos de Telecinco: "No se va a producir"

Rocío Flores no vio el debut de su madre en 'Sálvame'.

Para Joaquín Prat, los pasillos "no son el sitio, para que tú y tu madre tengáis un encuentro".

Alessandro Lequio, sobre el posible encuentro: "Lo que va a surgir es el abrazo" .

En 'El programa del verano' contamos con Rocío Flores, después del estreno de su madre, Rocío Carrasco, en el programa 'Sálvame'.

Sin dudarlo, el presentador, Joaquín Prat pregunta a la nieta de la más grande, "¿viste ayer a tu madre en su debut en 'Sálvame'? Rápidamente, la colaboradora contesta "no, no la vi". Existe una gran expectación por un posible encuentro fortuito entre ambas por los pasillos de Mediaset.

A pesar de la intriga que supone un escenario así, el presentador se reitera en que "no es el sitio, para que tú y tu madre tengáis un encuentro, si no es algo pactado o algo en el que las dos tenéis la clara voluntad de veros".

Rocío Flores: "Estas cosas me duelen"

La hija de Rocío Carrasco reaccionó entre lágrimas al ver cómo su madre contestó en 'Sálvame' a la famosa frase de Olga. Después, con la voz temblorosa y los ojos llorosos, reclama: "Que se me respete a mí, en la decisión que yo estoy tomando, que me he mantenido al margen todo este tiempo".

Por otro lado, Rocío Flores explica a Joaquín prat que todo este conflicto le perjudica gravemente: "No voy a poner otra vez en juego mi salud, por estas cosas".

¿Se encontrará Ro con su madre?

Ante la pregunta que Joaquín Prat ha ido adelantando durante todo el programa, la hija de Antonio David ha sido clara: "No se va a producir". El presentador quiere saber si no se van a encontrar porque Ro piensa evitarlo. A lo que ella responde: "No se va a producir porque yo haya pedido no coincidir con ella, ni en esta productora, ni en la otra productora, ni en la cadena, ni nada". De forma contundente, Rocío repite "no se va a producir, porque no se va a producir" y aclara "pero no porque yo haya querido".

Alessandro Lequio decide romper el silencio y en su opinión, en el caso hipotético de que se cruzasen "lo que va a surgir es el abrazo" y cree "que va a ser lo mejor para todos".

El presentador comprende que no es el momento y entiende que el reencuentro "no se va a producir a corto plazo y veremos si se produce a medio plazo".