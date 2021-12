Rocío Flores, sobre el homenaje de Rocío Carrasco: "Me sabe a poco"

Las reacciones de Rosa Benito, Gloria Camila y Amador Mohedano no se hicieron esperar en 'Ya son las ocho' después del estreno de 'El último viaje de Rocío'. La última familiar de la más grande prefería mantener su silencio ante la polémica hasta llegar al plató del programa.

Ro comenta que vio 'El último viaje de Rocío' "por partes". Además, la colaboradora aclara: "Vi la primera parte en directo y lo dejé, luego lo he ido viendo a poco a poco". Ro opina finalmente sobre las imágenes vistas en televisión: "Todo homenaje que se haga a mi abuela me parece súper bien y me sabe también a poco". La hija de Antonio David continúa: "Como nieta considero que es la artista más grande que ha dado este país y ojalá que se le rindieran homenajes todos los días".