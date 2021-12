Ortega Cano, emocionado con el homenaje de Rocío Carrasco: "Mejor de lo que me esperaba"

El que fuese pareja de Rocío Jurado confiesa a Beatriz Cortázar que sí vio el programa 'El último viaje de Rocío'. Ortega Cano quedó muy sorprendido con el acto y matizó que fue "mejor de lo que me esperaba" .

"Dice que le emocionó mucho ver vídeos de Rocío Jurado, rescatados de la videoteca, hablando de su amor por Ortega Cano", añade la periodista. Por otro lado, Cortázar cuenta: "Se sorprendió mucho de ver esos videos, no porque no los conociera, sino de verlos en ese programa y por eso su resumen es que todo fue 'mejor de lo que me esperaba".