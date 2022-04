Rocío Flores explica las lágrimas de Antonio David y confiesa si su padre se besó con Olga Moreno

Según Kiko Hernández en 'Sálvame', Antonio David pudo haber saludado a la ex Superviviente con un beso e insistió en quedarse a dormir en la clínica de cirugía estética donde tanto ella como su hija se sometieron a una operación de lipoescultura. Rocío Flores declara que "es obvio que por el momento no hay una reconciliación". Además, comenta las fotos en las que su padre sale, supuestamente, llorando: "Nos estábamos riendo porque no me puedo sentar y me tiré cuarenta minutos de pie apoyándome en su espalda. Echamos un buen rato los dos de risas".