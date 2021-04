Rocío Flores, sobre las palabras de Olga hacia su madre: "Allí eres responsable de lo que digas"

Rocío Flores se pronuncia sobre la actitud de Olga Moreno en 'Supervivientes'. La colaboradora de 'El programa de Ana Rosa' explica cuál fue su mensaje hacia la mujer de Antonio David y, lo más importante, que podrían haber hecho frente a una posible sanción por no ir a la isla.

Lequio, por otro lado, explica que la situación de Olga es muy dura y que posiblemente no hubiese viajado hacia Honduras de no ser por la sanción a la que se enfrentaría por parte de la organización. Rocío Flores responde muy contundente: "Si se fuese el caso y hubiese tenido que pagar la indemnización, yo no hubiese tenido ningún problema en afrontar ese pago y decirle quédate aquí".